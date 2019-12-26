MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da okulda panik... 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
GeriGündem Bursa'da okulda panik... 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
26.12.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Bursa'da okulda panik... 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da okulda panik... 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

BURSA'daki bir ortaokulda rahatsızlanan 27 öğrenci ile 1 öğretmen, hastaneye götürüldü. Öğretmen ve öğrencilerdeki rahatsızlığının kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

6
  • Bursada okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
  • Bursada okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
  • Bursada okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
  • Bursada okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, rahatsızlandı. Kötü kokuyla birlikte nefes darlığı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.

Okul yetkililerinin ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilerden 9'u Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne, 10'u Bursa Şehir Hastanesi'ne, 8 öğrenci ve 1 öğretmen ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin herhangi bir gazdan etkilenmiş olabileceği üzerine okula AFAD ekipleri çağrıldı. Okulda incelemelerde bulunan AFAD ekipleri ölçümlerini tamamlarken ilk belirlemelere göre herhangi bir gaz ya da kimyasala rastlamadı.

Yaşanan olayın ardından okuldaki tüm öğrenciler evlerine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle