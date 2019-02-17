Bursa’da MİT ve Emniyet’ten kritik operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı…
Bursa’da MİT ile Emniyet’in ortak yürüttüğü operasyonda DEAŞ terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Operasyonda ikisi kırmızı bültenle aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kırmızı bülten ile aranan ve Hollanda vatandaşı oldukları öğrenilen L.F. ve S.D adlı DEAŞ terör örgütü mensubu iki kadın ile bu şahıslara yardım ve yataklık ettikleri öğrenilen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. ile Irak vatandaşı M.O.Q. gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.
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