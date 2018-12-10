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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
10.12.2018 - 09:53, Son Güncelleme:

Bursa'da milyonluk şantaj operasyonu

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Bursa’da İş adamına şantaj yaparak para sızdırmak isteyen müdürü ve onun arkadaşı drone kamerasıyla yapılan takip sonucu nefes kesen bir operasyonla yakalandı, o anlar da kameraya yansıdı.

Bursalı bir iş adamına şantaj yaparak 1 milyon sızdırmak istediği öne sürülen zanlılar; iş adamının müdürü ve onun arkadaşı çıktı. Zanlının, istediği paranın bırakılacağı adresin koordinatlarını Google haritalardan belirleyip bunu şantaj mektubuyla iş adamına gönderdiği ortaya çıktı. Paranın bırakıldığı koordinatı an be an kontrol eden polis ve jandarma; insansız hava aracıyla takip ettikleri 2 zanlıyı tarlada suç üstü yakaladı. O anlar da drone kamerasına yansıdı.

Olay Gemlik ilçesinde yaşandı. İş adamı E.T. 'Eğer gece saat 00.00'da 1 milyon lirayı gösterdiğim yere bırakmazsan, yaptığın usulsüzlükleri ihbar ederim' yazan bir mektup aldı. Mektubun içinde aynı zamanda Google haritalarda belirlenmiş bir parselin çıktısı ve koordinatları da yer alıyordu. Çıktının üzerinde işaretli bir nokta olduğunu gören iş adamı E.T. mektubu okuyunca hayatının şokunu yaşadı. Soluğu emniyette alan iş adamı kendisine gelen mektubu gösterip, tehdit edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını ihbar etti.

İhbarı değerlendiren Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Gemlik İlçe Jandarma ekipleri birlikte harekete geçti. Ekipler önce şantajcının Google'dan belirlediği adresi buldu, ardından operasyon için düğmeye bastı.

Şantajcıların iş adamı E.T'den istediği para, istenen noktaya bırakıldı. Kolluk kuvvetleri termal kameraya sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile olay bölgesini 2 saate yakın takip etti. Saat gece 00.00 olduğunda tehdit mektubu yazan şahıslar, para dolu çantayı almak için çantanın bırakıldığı noktaya gitti. Şantajcı 2 şahıs, para dolu çantayı alırken ekipler tarafından suç üstü yakalandı

Emniyete götürülen iki şahıstan birinin iş adamı E.T'nin yanında çalışan Y.K. diğerinin ise M.Y. olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Bursada milyonluk şantaj operasyonu

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