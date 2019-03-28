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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.03.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Bursa'da korkutan arı ölümleri

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Bursa'da korkutan arı ölümleri

Bal üretiminin gün geçtikçe arttığı Bursa'da arılar zehirli tarım ilaçları yüzünden telef oluyor. 250 kovan arısı olan üretici zehirli tarım ilaçları yüzünden 110 kovan arısı telef olunca büyük üzüntü yaşadı.

Osmangazi'ye bağlı Demirtaş bölgesinde arı ölümleri yaşanıyor. Yaz döneminde Trakya Bölgesi'nde, kışlamak için de Bursa'da arıcılık yapan Nevzat Öksüz'ün arıları, bal hasadına kısa bir süre kala telef olmaya başladı. Geçen sene 250 kovan arısı bulunan Öksüz'ün şu anda 140 kovan arısı kaldı. Öksüz, bakanlıktan zehirli ilaçların denetiminin artırılması için yardım bekliyor.

Nevzat Öksüz, "Bu sene kullanılan tarım ilaçları yüzünden arılarım telef oldu. Bakanlığın zehirli ilaçları toplaması gerekiyor, Tarım Bakanımız bu konuda açıklama yaptı ama bu toplama işiyle kimse ilgilenmedi, olan bize oldu. Arımız telef olduktan sonra biz daha ne yapabiliriz" diye konuştu.

Zehirli ilaçlardan dolayı arıların telef olduğunu söyleyen Öksüz, "Armut, zeytin veya bahçeye atılan ilaçlar zehirli. Bunların polenlerini toplayan arılar zehri kovana getiriyor. Yavrulara yedirdiğinde kovandaki bütün arılar zehirleniyor" dedi.

Arı kovanlarının büyük bir çoğunluğunun telef olduğunu söyleyen Öksüz, "Yaklaşık 250 kovan arım vardı, şu anda 140 kovan arı kaldı. Bu geriye kalan kovanlardan da bal olma ihtimali yok. Ancak dışarıdan arı getirip, bu arıların içine takviye verip güçlendireceğiz. Yazın gideceğimiz bölge verimli ise bal alabiliriz, ancak yüzde 30 yüzde 40 bal alma şansımız var. Çünkü arıların tam geliştiği mevsimde bu ilaç atıldı" diye konuştu.

 

 

 

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