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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
28.11.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Bursa’da kargo tuzağı cinayetinde kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Bursa’da kargo tuzağı cinayetinde kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bursa'da adına kargo geldiği yalanıyla tuzağa düşürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aynur Canıtez’i (46) kurşunlayarak öldüren Ali Canıtez’in (51) tutuklu yargılandığı davada savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Duruşma karar için ertelendi.

Olay, geçtiğimiz ocak ayında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Adına kargo geldiğine dair haber verilen Aynur Canıtez, evinin yakınındaki kargo şubesine gitti. Ancak Aynur Canıtez'e çalışanlar, adına gelen kargo olmadığını söyledi. Bu sırada içeri giren Ali Canıtez, Aynur Canıtez'i tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Ali Canıtez Samsun'da ailesinin evine giderken uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Bursa’ya getirilen Ali Canıtez, ilk ifadesinde "Yaklaşık bir yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak istemedim. Barışmak istedim. O karşı çıktı. Olaydan iki gün önce barışmak için aradım. Bana 'Herkes kendi yoluna gitsin' dedi. Ben de öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım" dedi.

Canıtez, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edilen Ali Canıtez, 2 yıl öncesine kadar eşi ile aralarında sorun olmadığını öne sürerek, “Evde yanına sokulduğumda beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Telefonla görüştüğümde de 'sığınma evindeyim kafamı dinliyorum' dedi. S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikoduyla çalkalanıyordu. Beni tanıyacağı için masaj salonunda çalışan bir kadına 'Kargoda emanetin var, gel al' diyerek arattırdım. Kargo şubesine girince arkasından girdim. Konuşmak istedim. 'Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Samsun’a gittim. Polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım” şeklindeki savunmasını tekrarladı.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Çiftin oğulları M.C. ve S.C. ile kızları Ö.U.'nun babalarından şikayetçi olmadığı davanın duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın eşini planlayarak öldürdüğünü belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatının süre talep ettiği duruşma karar için ertelendi.

 

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