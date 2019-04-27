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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet İNAN/BURSA (DHA)
27.04.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Bursa'da kaçak silah şebekesine operasyon: Aralarında polislerin de olduğu 23 gözaltı

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Bursa'da kaçak silah şebekesine operasyon: Aralarında polislerin de olduğu 23 gözaltı

Bursa'da ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları belirlenen ve aralarında polislerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat üzerine ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, aralarında 3'ü emekli, 1'i görevde polislerin de bulunduğu 27 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 22 adet çeşitli marka ve modelde ruhsatsız tabanca, 19 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatlı tabanca, 85 adet kurusıkı tabancalara takılmak üzere hazırlanmış namlu, 400 adet silah yayı, 6 adet tabanca horoz mekanizması, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1127 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ile matkap, pres makinesi gibi silah imalatında kullanılan çeşitli eşya ele geçirildi.

Bu arada şüphelilerden 2'sinin Küçük Sanayi ve Otosansit sitesinde kiraladıkları iş yerini imalathaneye çevirdikleri, burada kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek piyasaya 1500-2000 TL'ye sattıkları belirlendi. Gözaltına alınan 23 kişinin emniyette işlemleri devam ederken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Bursada kaçak silah şebekesine operasyon: Aralarında polislerin de olduğu 23 gözaltı

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