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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Derya Evren (Bursa) / İHA
12.09.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Bursa'da hırsızlık yapan 3 kadın çaldıkları parayı paylaşırken kameralara yakalandı!

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Bursa'da hırsızlık yapan 3 kadın çaldıkları parayı paylaşırken kameralara yakalandı!

Bursa'da, plastik aparatla çelik kapıyı açarak girdikleri evden 70 bin liralık para ve ziynet eşyası çalan 3 kadın hırsız, çaldıkları paraları paylaşırken kameralara takıldı. Gözaltına alınan hırsızlar adliyeye sevk edildi.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 3 kadın hırsız, 3 katlı binada O.K'ye ait daireyi kendilerine hedef seçti.

PLASTİK APARATLI SOYGUN!

Dairenin çelik kapısını plastik bir aparatla açan hırsızlar, girdikleri evden 70 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldı. İşleri bittikten sonra binadan ayrılan hırsızlar izlerini kaybettirmek için 3 farklı otobüse binerek aynı ilçede dakikalarca tur attı.

PAYLAŞMAK İSTERSEN KAMERAYA YAKALANDILAR

En son yine Yıldırım ilçesinde başka bir mahallede inen hırsızlar, burada çaldıkları para ve ziynet eşyalarını paylaşmak isterken güvenlik kameralarına yakalandı.

Bursada hırsızlık yapan 3 kadın çaldıkları parayı paylaşırken kameralara yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan ihbarın ardından hırsızların peşine düştü. Soydukları evin bulunduğu sokaktaki onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 3 hırsızın bindiği otobüslerin de kameralarını inceleyerek kadınların izini ve kimliklerini bulmayı başardı. E.S. (30), D.C. (35) ve A.S. (20) isimli 3 kadın hırsızlık polisi tarafından gözaltına alındı.

Bursada hırsızlık yapan 3 kadın çaldıkları parayı paylaşırken kameralara yakalandı

Kadınların üzerinden kapı açmada kullandıkları plastik aparat da çıktı. Gözaltına alınan 3 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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