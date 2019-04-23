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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)
23.04.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Bursa'da helikopterli huzur uygulaması: 34 gözaltı

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Bursa'da helikopterli huzur uygulaması: 34 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği helikopter destekli asayiş uygulamasında 34 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı parklar, çay bahçeleri, okul çevreleri ve AVM'ler başta olmak üzere toplam 369 noktada 'Huzurlu sokaklar, güven ve huzur uygulaması' yaptı.

Bursada helikopterli huzur uygulaması: 34 gözaltı
Helikopter destekli uygulamaya 144 tim ve 642 personel katıldı. Uygulamada 8 bin 225 kişi ve 3 bin 663 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 34 kişi gözaltına alındı. Kontrollerde 39 araç trafikten men edilirken, yakalama kaydı bulunan 3 araca da el konuldu.

Bursada helikopterli huzur uygulaması: 34 gözaltı

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