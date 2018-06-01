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    Bursa’da GSM bayiinde kanlı infaz

    İHA
    01.06.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    Bursa'da bir GSM bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı. Olayın zanlısı polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanındaki bir GSM bayiinde geldi. İddiaya göre, N.V.H. isimli zanlı GSM bayiine girip abi - kardeş oldukları öğrenilen Murat Yenikapı ile Abdullah Yenikapı'ya ateş etti.

    Murat Yenikapı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşi Abdullah Yenikapı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı Güven Timleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa’da GSM bayiinde kanlı infaz

     

    Etiketler: Bursa , silahlı saldırı , gündem
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