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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.08.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Gemlik ilçesinde bir kafede ayağını sehpaya uzatan gaziyi darbettikleri öne sürülen 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı duyurdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından ise kafenin işletmecisi hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından, Gemlik ilçesinde bir gazinin kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle darbedilmesine ilişkin 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, gazi Ömür Karaman'ın darbedilmesiyle ilgili medyada haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

Irak'ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000'de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Karaman'ın, Gemlik'teki Kumsaz tesislerinde oturduğu sırada engelli olan ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle kafe görevlileriyle tartıştığı belirten açıklamada, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafe görevlileri tarafından darbedildiği aktarıldı.

Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ü.T, Ö.Ş. ve S.Ş'nin, Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı duyurulan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ömür Karaman'ın darbedilmesinden üzüntü duyduğunu, gazilerin baştacı olduğunu vurguladı.

Olayı kınadıklarını ve gelişmelerin takipçisi olacaklarını bildiren Aktaş, kafenin işletmecisi hakkında hukuki süreç başlattıklarını ifade etti.

Bursada gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme
OLAY

Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği öne sürülen gazi Ömür Karaman, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülmüştü.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan işletmecinin sözleşmesi de feshedilmişti.

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