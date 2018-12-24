Bursa’da FETÖ operasyonu! ‘Sarı yelek’ detayı…
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün FETÖ’ye yönelik operasyonlarında bir “Gaybubet Evi” basıldı. Evde yapılan aramalarda bulunan sarı yelekler dikkat çekti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü bu sabah itibariyle il genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Toplam 22 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen bir savcının da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlarla birlike 91 bin lira, 8 bin 800 dolar ve bin 250 Euro’ya da el konuldu. Ayrıca örgütsel içerikli birçok dijital malzeme de ele geçti. Zanlılardan birinin evinde ise sarı yelekler bulundu. Yaklaşık 19 adet sarı yeleğe de el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle