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    Bursa'da feci kaza: 3 kişi yaralandı

    AA
    14.04.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:

    Bursa'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada üç kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Olay merkez Nilüfer ilçesinde bulunan, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 14 BZN 27 plakalı gri araç sürücü yolu ortalamış bir şekilde ilerlerken, karşı taraftan gelen 34 UR 2694 plakalı beyaz otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    Bursada feci kaza: 3 kişi yaralandı

    Kazanın şiddeti ile çarpışma sonucu direksiyon başında sıkışan Mehmet A. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada iki otomobilde de bulunan Abdullah K., Mehmet A. ve Kadir A. kazayı açılan hava yastıkları ile ufak sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çekirge devlet hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursada feci kaza: 3 kişi yaralandı
    Bursada feci kaza: 3 kişi yaralandı

     

    Etiketler: bursa kaza , kaza , trafik kazası , gündem
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