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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
26.04.2019 - 15:50, Son Güncelleme:

Bursa'da fabrikada patlama

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BURSA'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralanan işçilerin hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve işçi Ferhat Göral (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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  • Bursada fabrikada patlama
  • Bursada fabrikada patlama
  • Bursada fabrikada patlama
  • Bursada fabrikada patlama
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 15.10'da, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle büyük gürültüyle patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürülürken, olayda yaralanan işçilerin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

FABRİKA SAHİBİ VE 1 İŞÇİ KURTARILAMADI

Meydana gelen patlamada yaralanan ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan iş yeri sahibi İsmail Kasap ve işçi Ferhat Göral (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Şura Şensoy'un hayati tehlikeyi atlatamadığı, Bilal Özden ve Serdar Özden'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Patlamada yaşamını yitiren fabrika sahibi İsmail Kasap'ın gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı ve AKUT üyesi olduğu öğrenildi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamanın meydana geldiği fabrikaya gelerek itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden bilgi aldı. Canbolat, ilk incelemenin ardından patlamayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, ''İş yerinden bir patlama yaşanıyor ve o sırada orada bulunan 5 vatandaşımız yaralanıyor. Patlamadan sonra bölgeye emniyet güçlerimiz ve sağlık ekiplerimiz intikal etti. Buradaki 5 işçiden maalesef 3'ünün durumu ağır. İkisinde yanık var, birinin de yanığı ağır. Hastanelere intikal ettirildi, sağlık müdahaleleri yapılıyor. İtfaiye de gerekli müdahaleyi yaptı. Şimdi teknik ekiplerimiz patlamanın neden kaynaklandığını tespit etmeye çalışılıyor. Oksijen kaynağı olabilir ama şu anda konuşmak için erken'' demişti.

Bursada fabrikada patlama



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