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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa) (DHA)
08.02.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Bursa'da eski sevgili dehşeti

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Bursa'da eski sevgili dehşeti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Ömer Zengin (29), yolda gördüğü eski kız arkadaşı Bahar Demir (24) ile yanında bulunan Eyüp Demirtaş'a (32) pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan Demir ağır yaralanırken, Demirtaş ve yoldan geçen 2 kişi bacaklarından vuruldu, saldırgan kaçtı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Zengin, otomobiliyle İnegöl Caddesi üzerinden geçerken, eski kız arkadaşı Bahar Demir'i yanında bir erkek ile yürürken gördü. Zengin, otomobilinden inip yanında taşıdığı pompalı tüfek ile Bahar Demir ve arkadaşı Eyüp Demirtaş'a ateş açtı.

Bahar Demir başından, Eyüp Demirtaş ile caddede yürüyen Rabia Aksoy (22) ve Güler Aksoy (38) bacaklarından vuruldu. Pompalı saldırgan ise otomobiline binip kaçtı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri, kaçan saldırgan Ömer Zengin'i yakalamak için çalışma başlattı.

Bursada eski sevgili dehşeti

Saldırgan Ömer Zengin aranıyor

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