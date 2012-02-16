Bursa'da elektrik kesintisi
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde cumartesi ve pazar, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde ise pazar günü bazı mahalle, cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş'den (UEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, söz konusu ilçelerdeki bazı bölgelerde bakım ve onarım çalışması yürütülecek.
Osmangazi'nin Geçit Mahallesi'nde Gündoğdu, Gölcük, Andaç, Gedik, Badem ve Ahlat sokakları, Turgut Özal Caddesi ile Gönül Sokağın bir kısmına cumartesi ve pazar günleri 08.00-17.30 arasında elektrik verilemeyecek.
Nilüfer'deki Gıda Toptancılar Sitesi ve Alattinbey Sanayinin tamamında, Aydeniz yemek, Camex, 621-623 sokakları ve etrafındaki özel trafolu müşteriler, Otomasyon Plaza, Mese iş merkezi ve etrafında 08.30-16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Yıldırım'ın Yunusemre Mahallesi'ndeki Karadut, Yayla, Akyüz, Yetmişbeşinciyıl, Aslan, Yıldız, Yüzyıl, Yazılıtaş, Kamiloğlu, Ordukaya, Yavuz, Yeşilay, Yadigar, Yazıcı, Yasemin, Yamaç, Kubilay, Konduk, Karatay, Yağmur, Dikencik sokaklarına 08.30-14.00 saatleri, Otosansit 44. bloğun bir kısmına ise 08.30-15.00 arasında elektrik verilemeyecek.
Karaağaç Mahallesi Eşrefliler Caddesi, Eşrefliler, Yeni ve Bölüntü sokakları ile Mollaarap Mahallesi Köşk Caddesi, Ara, Işık, Dinç, Mollafenari sokakları ile Maksem Caddesi'nde 08.30-10.30 saatleri arasında, İpekçilik Caddesi ile Büyükaralık, Küçükaralık, Çukur, Eşrefliler sokaklarında ve Hocalizade Mahallesi Çinkolu Kahve Sokağı ile DSİ lojmanlarında 10.30-12.30 arasında kesinti uygulanacak.
Anadolu Mahallesi'nde Ankara Caddesi, Namık Kemal Mahallesi ve Yabancılar Şube Müdürlüğünde 12.30-14.30 saatleri arasında, Millet Mahallesi Gürsen, Madenci ve Çam sokaklarında, Samanlı Mahallesi Can, Sırtlan, Sırtlan ve Sındırgı sokaklarında 14.30-16.30 arasında, Otosansit Kamyon garajına ise 16.30-18.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
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