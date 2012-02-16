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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.02.2012 - 14:24, Son Güncelleme:

Bursa'da elektrik kesintisi

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde cumartesi ve pazar, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde ise pazar günü bazı mahalle, cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş'den (UEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, söz konusu ilçelerdeki bazı bölgelerde bakım ve onarım çalışması yürütülecek.

Osmangazi'nin Geçit Mahallesi'nde Gündoğdu, Gölcük, Andaç, Gedik, Badem ve Ahlat sokakları, Turgut Özal Caddesi ile Gönül Sokağın bir kısmına cumartesi ve pazar günleri 08.00-17.30 arasında elektrik verilemeyecek.

Nilüfer'deki Gıda Toptancılar Sitesi ve Alattinbey Sanayinin tamamında, Aydeniz yemek, Camex, 621-623 sokakları ve etrafındaki özel trafolu müşteriler, Otomasyon Plaza, Mese iş merkezi ve etrafında 08.30-16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Yıldırım'ın Yunusemre Mahallesi'ndeki Karadut, Yayla, Akyüz, Yetmişbeşinciyıl, Aslan, Yıldız, Yüzyıl, Yazılıtaş, Kamiloğlu, Ordukaya, Yavuz, Yeşilay, Yadigar, Yazıcı, Yasemin, Yamaç, Kubilay, Konduk, Karatay, Yağmur, Dikencik sokaklarına 08.30-14.00 saatleri, Otosansit 44. bloğun bir kısmına ise 08.30-15.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Karaağaç Mahallesi Eşrefliler Caddesi, Eşrefliler, Yeni ve Bölüntü sokakları ile Mollaarap Mahallesi Köşk Caddesi, Ara, Işık, Dinç, Mollafenari sokakları ile Maksem Caddesi'nde 08.30-10.30 saatleri arasında, İpekçilik Caddesi ile Büyükaralık, Küçükaralık, Çukur, Eşrefliler sokaklarında ve Hocalizade Mahallesi Çinkolu Kahve Sokağı ile DSİ lojmanlarında 10.30-12.30 arasında kesinti uygulanacak.

Anadolu Mahallesi'nde Ankara Caddesi, Namık Kemal Mahallesi ve Yabancılar Şube Müdürlüğünde 12.30-14.30 saatleri arasında, Millet Mahallesi Gürsen, Madenci ve Çam sokaklarında, Samanlı Mahallesi Can, Sırtlan, Sırtlan ve Sındırgı sokaklarında 14.30-16.30 arasında, Otosansit Kamyon garajına ise 16.30-18.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

 

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