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Ä°negÃ¶l Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Buro AmirliÄŸi (KOM) ekipleri, F.N. isimli bir kiÅŸinin tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bilgisini aldÄ±. Ä°negÃ¶l ilÃ§esi Mesudiye Mahallesi'nde oturan ÅŸÃ¼pheli ile iletiÅŸime geÃ§en ekipler, ceylan derisi Ã¼zerine Ä°branice yazÄ±lÄ± Tevratâ€™Ä± satÄ±n almak istediklerini belirtip, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde mÃ¼ÅŸteri olarak F.N.'ninÂ evine geldi.



KaÃ§ yÄ±lÄ±na ait olduÄŸuÂ henÃ¼z bilinmeyen ve yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyon dolar deÄŸerinde olduÄŸu tahmin edilen Tevrat iÃ§in ilk baÅŸta pazarlÄ±k yapan ekipler, F.N.'yi suÃ§Ã¼stÃ¼ yaparak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.



Gece boyunca emniyetteki iÅŸlemleri devam eden F.N., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Â Tevrat ise incelenmek Ã¼zereÂBursa Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderildi.