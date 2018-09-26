Bursa'da doğalgaz patlaması: Yaralılar var
Bursa'da bir binada patlama sonucu yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Bursa'da iki katlı bir binada yaşanan patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde yaşlı bir kadının yaşadığı iki katlı binada, doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama oldu.
Patlamanın etkisiyle binada yangın çıkarken, çevredeki bazı iş yerleri ve araçlarda hasar oluştu.
Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.
Patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bursa Valisi İzzettin Küçük, doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktığını belirterek, "Çıkan yangın kontrol altına alındı. Bazı araçlarda ve binalarda hasar var. Yanındaki iki binayı tedbiren boşalttık. İnceleyeceğiz oturmaya uygunsa, bina sakinleri evlerine dönecek. Can güvenliğini tehdit edici boyuttaysa ona göre hareket edeceğiz. Yaralıların sağlık durumları iyi. Bölgede her şey kontrol altında herhangi bir risk kalmadı." diye konuştu.
''DEPREM OLDUĞUNU SANDIM''
Mahalle sakinlerinden Hayati Vardar, patlamanın evinin karşısındaki binada meydana geldiğini söyledi.
Vardar, patlama anında evde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Aniden güçlü bir patlama oldu. Ben önce deprem olduğunu sandım. Sonra anlayamadım, binaların camlar kırıldı. Çok yüksek bir sesle meydana geldi. Karşı evin ikinci katında oturuyoruz. Ben merdivenlerden inerken dışarıda kızın biri 'imdat' diye bağırıyordu. Aşağıya indiğimde oturduğum binanın kapısı patlamanın şiddetiyle açılmıştı. Sonra dışarı çıktım. 'İmdat' diye bağıran kızı götürdüklerini gördüm."
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