Bursa'daki doğalgaz patlamasında ev enkaza döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Ziyapaşa Sokak’taki tek katlı evde, saat 08.30 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından ev enkaz yığınına döndü.

Patlamada evde bulunan 1 kişi ile yoldan geçen 18 yaşındaki bir genç kız ile yanındaki babası olmak üzere 3 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

EVİN ÖNÜNDEN GEÇEN ELİF ÖLDÜ

Patlama sırasında evin önünden geçen Elif Geldi’nin (18) yaşamını yitirdiği, yine yoldan geçen Şehmuz Bora ile evde bulunan Hikmet Güner’in yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Patlama nedeniyle çevredeki binalarla birçok araç da zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri, enkaz yığını arasında başka kişinin olup olmadığını belirlemek için arama çalışmalarına devam etti.