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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.04.2019 - 06:54, Son Güncelleme:

Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

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Bursa'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyonun sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'dan Aydın'a eşya götüren Alamettin Kaymaz (54) idaresindeki 09 ABZ 564 plakalı kamyon, Bursa-İzmir Otoyolu'nun İzmir istikameti bağlantı yolu virajında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada kamyonun yolun ortasına devrilmesi sonucu bağlantı yolu tamamen trafiğe kapandı, kamyonun dorsesindeki eşyalar da yola saçıldı.  Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, güvenlik güçleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Devrilen kamyon çekici yardımıyla yolun kenarına alınarak, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Daha sonra kamyon iki çekici yardımıyla düzeltilerek yoldan kaldırıldı ve yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Kaymaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ve polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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