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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.09.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Bursa'da dehşet! Müziğin sesini kısmaları için uyardılar, darbedildiler

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Bursa'da dehşet! Müziğin sesini kısmaları için uyardılar, darbedildiler

Bursa'da, komşularını gece geç saatlere kadar devam eden müzik sesini kısmaları için ikaz edince tekme tokat dayak yediklerini öne süren aile, suç duyurusunda bulundu

Olay, geçen cuma günü Fethiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aytekin Tomuş (63), Sevim Tomuş (55) ve çocukları evde oturdukları sırada, yan binada oturan komşuları bahçede eğlence yapmaya başladı. İddiaya göre alkol içilen eğlence gece geç saatlere kadar sürünce, Aytekin Tomuş, müziği kısmaları için komşularını ikaz etmeye gitti. Tomuş daha 'müziği kısın' demeye kalmadan komşuları tarafından tekme tokat darp edildi. Eşinin tekme tokat dövüldüğünü gören Sevim Tomuş ve oğlu Anıl Tomuş (31), kurtarmak için yardıma gitti. Babasını kurtarmak için kalabalığın arasına giren Anıl Tomuş'u fark eden saldırganlar, genci de babasıyla birlikte darp etmeye başladı. Eşi ve oğlunu o halde gören Sevim Tomuş kocasını korumak için üstüne kapansa da saldırganlara mani olamadı ve o da darp edildi. Kalabalığın elinden kurtulduktan sonra polis ve ambulans ekiplerini çağıran aile, sabahın erken saatlerine kadar hastanede müşahede altında tutuldu. Sadece müziğin sesinden rahatsız oldukları için uyarmaya gittiklerini ve tekme tokat darp edilerek ölüm tehditleri aldıklarını ileri süren aile, kendilerini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu.

Bursada dehşet Müziğin sesini kısmaları için uyardılar, darbedildiler

"MÜZİĞİ KISMALARI İÇİN UYARMAYA GİTTİM"

Aytekin Tomuş, "Akşam 20.00 sıralarında arka bahçede eğlence yapmaya başladılar. Eğlence gece geç saatlere kadar devam etti. Çocuklarım sabah işe gideceği için müziği kısmaları konusunda uyarmaya gittim. Aşağıya inerek müziği kısın demeye kalmadan A.Ç. isimli şahıs bana saldırmaya başladı. Onun saldırmasıyla birlikte 20 kişi bana tekme tokat saldırarak giriş kapısına attı. O sırada eşim ve çocuklarım camı açtıklarında olayları görerek beni kurtarmaya geldi. Oğlum da yanıma gelince A.Ç., yanında bulunan başka birine 'Şu beyazlıyı da indir, onun ölümü benim elimden olacak' diye bağırdı ve bu kez ikimizi birden darp etmeye başladılar. Bir kişi ellerimi arkada tuttu ve hep birlikte ağzıma ve yüzüme vurmaya başladılar. Bu halimi gören eşim beni kurtarmak için üstüme kapandı fakat eşimi saçından ve kıyafetlerinden tutarak taciz ettiler. Dudağım patlak, 2 dişim kırıldı, gözlüğüm kırıldı. Vücudumun birçok yerinde darp izleri bulunuyor. Tek suçum saat geç olduğu için onları uyarmaktı" dedi.

Bursada dehşet Müziğin sesini kısmaları için uyardılar, darbedildiler

Sevim Tomuş ise, "İlk başlarda biz bir şey demedik ancak alkolün etkisiyle sesler yükselmeye başladı ve biz huzursuz olmaya başladık. Saat gece yarısını geçmişti. Çocuklarım sabah işe gideceği için eşim uyarmaya gitti. Polisi aramadık, çünkü eşim yan taraftaki şahısları tanıyordu. Tesadüfen biz camı açtığımızda eşimin yerde yattığını ve birçok kişinin tekme ve tokatlar attığını gördük. Oğlum o sırada 'babamı öldürüyorlar' diyerek koşmaya başladı. Oğlum aşağı indiğinde bir kişi ellerini arkaya bağlayarak tuttu ve 6-7 kişi oğlumu darp etti. 6-7 kişi de eşimi darp etmeyi sürdürdü. Eşimin yerde yatarken tekmelendiğini görünce ben de dayanamayıp üstüne kapandım. Saçlarımdan ve kollarımdan çekerek beni de darp ettiler. Eşimi ellerinden aldığımızda A.Ç. bizi tehdit etmeye devam etti. Lütfen bizi sahipsiz bırakmayın. Sesimizi duyurabilmemiz için illa ölmemiz mi lazım" diye dert yandı.

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