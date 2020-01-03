MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da dehşet! Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı
GeriGündem Bursa'da dehşet! Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 19:26,Son Güncelleme:/

Bursa'da dehşet! Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da dehşet! Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, boğazından bıçaklanan emekli uzman çavuş ağır yaralandı.

Emekli uzman çavuş Teoman Y. (48), Atatürk Caddesi'nde Mahir B. (38) ile karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahir B, Teoman Y'yi bıçakla boğazından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Teoman Y, buradan Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle