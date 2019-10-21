Bursa'da dehşet anları! Gözyaşlarına boğuldu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da dehşet anları! Gözyaşlarına boğuldu...
GeriGündem Bursa'da dehşet anları! Gözyaşlarına boğuldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Berktuğ ÖNCÜ/DHA
21.10.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Bursa'da dehşet anları! Gözyaşlarına boğuldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BURSA'da elektrik kesintisi nedeniyle yaktığı mumun halıya devrilmesi sonucu çıkan yangında 'Oppo' isimli köpeği alevler arasında kalıp ölen trans birey Sima Ç., gözyaşına boğuldu.

Yangın, Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıktı. Trans birey Sima Ç. (34), elektriklerin kesilmesi üzerine mum yaktı. Ancak bir süre sonra mum halının üzerine devrildi. Bu sırada mutfakta olan Sima Ç,, salondan yükselen alevleri görüp, kendini sokağa attı. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

KÖPEĞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENCİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dumandan etkilenen ve hafif yaralanan Sima Ç.'ye sağlık ekipleri, müdahale etti. Sima Ç., itfaiye ekiplerinden, evde kalan 'Oppo' isimli köpeğinin çıkarılmasıni istedi. Ancak alevler söndürüldükten sonra içeriye giren ekipler, köpeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç., sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü. Mahalle sakinleri, Sima Ç.'yi teselli etmeye çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursada dehşet anları Gözyaşlarına boğuldu...

Bursada dehşet anları Gözyaşlarına boğuldu...

Bursada dehşet anları Gözyaşlarına boğuldu...


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Hakimlikten avukatlığa geçen anne oğlunu böyle savundu
Gizli sistemi çözüldü, 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Görevden alınan HDP'lilere yönelik terör operasyonu! Gözaltılar var
'Şeyh Said isyanı olmasa Musul’u kaybetmezdik'