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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/DHA
04.04.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Bursa'da dehşet anları! Anne ve babasını bıçakla rehin aldı

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Bursa'da dehşet anları! Anne ve babasını bıçakla rehin aldı

Bursa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burhan Y. (27), anne ve babasını bıçakla rehin aldı. Gelen polisleri görünce ebeveynlerini serbest bırakıp kendisini eve kilitleyen Burhan Y., 2 saatlik çabanın ardından ikna edilerek gözaltına alındı.

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  • Anne ve babasını bıçakla rehin aldı
  • Anne ve babasını bıçakla rehin aldı
  • Anne ve babasını bıçakla rehin aldı
  • Anne ve babasını bıçakla rehin aldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burhan Y., sabah saatlerinde geldiği evde, annesi Dürdane Y. ve babası Şeref Y. ile tartıştı. Yaklaşık bir haftadır eve uğramadığı belirtilen Burhan Y., kapıyı kilitleyip, anne ve babasını bıçakla rehin aldı. Aldığı maddenin etkisinde olduğu ifade edilen Burhan Y., evin pencerelerini kırıp, bağırıp çağırmaya başladı. 

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Burhan Y., gelen polis ekiplerini görünce anne ve babasını serbest bıraktı. Kapıyı üzerine kilitleyen Burhan Y., polis ekiplerine evdeki eşyaları fırlattı. Polisler, yaptıklarının hem suç, hem de günah olduğunu belirttikleri Burhan Y.'yi, yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından ikna etti. Kapıyı açan Burhan Y., polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü. 

 

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