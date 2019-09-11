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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- İHA
11.09.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Bursa'da dehşet... Acı gerçek işe gitmeyince ortaya çıktı

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Bursa’nın 'nın Gemlik ilçesinde, iş yerine gitmeyen Tülin Beygirci (48), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Beygirci'nin cesedinde yapılan ilk incemelerde, 50'nin üzerine bıçak darbesine rastlandı.

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  • Bursada dehşet... Acı gerçek işe gitmeyince ortaya çıktı
  • Bursada dehşet... Acı gerçek işe gitmeyince ortaya çıktı
  • Bursada dehşet... Acı gerçek işe gitmeyince ortaya çıktı
  • Bursada dehşet... Acı gerçek işe gitmeyince ortaya çıktı
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Olay, öğlen saatlerinde, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Tülin Beygirci, çalıştığı fabrikaya gitmeyince mesai arkadaşları meraklanıp, kendisini aradı. Aramalara cevap vermeyen Beygirci'yi kontrol etmek için evine, servis şoförü gönderildi.

Evine gelen servis şoförü, kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Bursa Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan karar ile kapıyı kırdı.

Eve giren polisler, Tülin Beygirci'nin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Yapılan kontrolde, Beygirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, ceset üzerinde yaklaşık 50 bıçak darbesine rastlandı.

İncelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri cinayet şüphelisini tespit etmek için soruşturma başlattı.

 

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