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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
04.09.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Bursa'da 'çiftetelli' cinayeti

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Bursa'da 'çiftetelli' cinayeti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde, 'İnegöl çiftetellisi'nin nasıl oynanacağı konusundan çıkan ve 21 yaşındaki Adem Kaçır'ın ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili 16 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği karar, usulden bozudu. Yargıtay, 2 sanığın avukatının aynı olması nedeniyle bozduğu kararı, yerel mahkemeye gönderdi.

Olay, 2015 yılı nisan ayında Şipali Mahallesinde düzenlenen asker eğlencesinde meydana geldi. 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla biri tutuklu 16 sanığın yargılandığı dava İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

Yargılama sırasında tutuklu sanık İbrahim Burcan, asker eğlencesinde oynarken, Adem Kaçır'ın kendilerine ters şekilde bakıp, "Bu oyunu burada yabancılar oynayamaz" diyerek, küfür ettiğini öne sürdü

Burcan, "O sırada oyunu bırakıp aracıma doğru yöneldim. Bir süre sonra kavga çıktı. Adem, bıçağı rastgele sallıyordu. Birileri de elindeki bıçağı almak için uğraşıyordu. Ben de üzerimdeki bıçağı kendimi korumak için çıkardım.

Bu sırada tanımadığım bir kişi yakın mesafeden kafama kuru sıkı tabanca ile ateş etti. Şok oldum. Sonra bıçağı rastgele salladım. Benim bildiklerim bunlar" dedi.

Diğer sanıkların suçlamayı kabul etmediği davada mahkeme, İbrahim Burcan'a ‘kasten adam öldürmek’ suçundan 18 yıl, 'kesici alet bulundurmak' suçundan da 5 bin TL para cezası verdi.

Diğer sanıklar İ.K., M.K., M.E., F.S. 6’şar yıl 8 ay, H.K. ve B.B. 4 yıl 9 ay 23 gün, T.G. 7 yıl 9 ay 10 gün, B.Y. de 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. 9 sanığın toplam 69 yıl hapis cezası aldığı davada 7 sanık ise beraat ettirildi.

Temyiz edilen dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay, 2 sanığın aynı avukat tarafından temsil edilmesinin usule aykırı olduğunu bildirerek, kararı bozdu. Bozma kararının ardından dava dosyası İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Yeniden yapılacak olan yargılamanın ilk duruşması 1 Kasım 2019 tarihinde görülecek.

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