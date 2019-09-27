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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Bursa'da büyük tehlike... Onlarca hektarlık alanı istila ettiler

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Bursa'da büyük tehlike... Onlarca hektarlık alanı istila ettiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırtılların onlarca hektarlık kayın ormanı istila etmesi, mobilya sektörünü de tehdit ediyor.

Türkiye'nin önemli mobilya firmalarının bulunduğu İnegöl ilçesinde ortaya çıkan tırtıllar, kayın ağaçlarını tek tek kurutmaya başladı.

İnşaat, dekorasyon ve mobilya sektörünün en önemli parçalarından biri olan kayın ağaçlarının yok olması, ekonomiyi de yakından etkileyecek görünüyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bu işi hafife alırsak Allah korusun bütün ormanlarımız kurur" dedi.

Konuyla ilgili açılama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Geçen sene aynı bölgede tırtıllar çıkmıştı, ama az bir bölgeye zarar vermişlerdi. Bu tırtıllar kayın ağaçlarıyla besleniyor. Başka ağaçlara geçmediğini fark ettik.

Belirli bölgede yaprakları yiyerek sanki kış gelmiş şekline getirmişlerdi.

O zaman da Orman İşletme Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğüyle bu konuyu konuşmuştuk. Yetkililer geçen sene bununla ilgili bir araştırma yapacaklarını söylemişlerdi.

Tırtıllar bu sene biraz daha erken geldi. Büyük bir alanı gerçekten talan ettiler. Bununla ilgili çalışmaların daha önce yapılması gerektiği kanatindeyim. İnegöl biliyorsunuz mobilyasıyla anılıyor.

Mobilyanın buralara gelmesinin en büyük sebebi İnegöl'de kayın ormanların çok olması. Kayın ormanları bizler için çok değerli. Su kaynakları kayın ormanlarının olduğu yerlerdedir. İnegöl'ün mobilya ihtiyacını karşılıyor.

Yetkililer çalışıyor, ama bir an önce gereken tedbirlerin alınması gerekiyor. Allah korusun bu olayı hafife alırsak yarın öbür gün bütün ormanı kurutabilir. Biraz geç kalındı bence, çünkü geçen sene araştırmayla uğraşıldı.

Şu anda havadan karadan çalışma yapılıyor, lakin bir an önce çalışmaların sonuçlandırılması lazım. Biliyorsunuz siz ziraatçiyiz, her sene bir böcek türüyle mücadele ediyoruz. Benim köyümde de kayın ormanları var.

Ben bu yaşa geldim, ilk kez bu tırtılları geçen sene gördüm. Ufak bir alanda görüldü, bu sene büyük bir alana yayıldılar" diye konuştu.

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