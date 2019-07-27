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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.07.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Bursa'da büyük operasyon... 6 ton ağırlığında sahte içki yakalandı

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Bursa'da büyük operasyon... 6 ton ağırlığında sahte içki yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi.

Son günlerde, kullananların ciddi sağlık sorunları yaşamasına hatta hayatlarını kaybetmesine sebep olan sahte içkiye yönelik olarak Ticaret Bakanlığı'na bağlı Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı'na gelen ihbarı esas alan Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerek Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan inceleme, gerekse sahada gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda sahte içkilerin tutulduğu adres tespit edildi. Konuya ilişkin adli makamlara bilgi verilerek, alınan talimat doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

6 TON AĞIRLIĞINDA 6 BİN 30 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Tespit edilen adres çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bölge detaylı bir biçimde arandı. Söz konusu adreslerde gerçekleştirilen aramalar sırasında bölgede bulunan şüpheli bir kamyonun, brandayla kapatılan kasası açıldı. Açılan kasada, yasa dışı yollarla üretilen, üzerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrol ve etiketi bulunmayan 6 ton ağırlığında 6 bin 30 şişe sahte içki ele geçirildi.

Yakalanan sahte içkinin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma tüm yönleri ile devam ediyor.

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