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    Bursa'da AVM'de yangın

    AA
    29.03.2018 - 06:56 | Son Güncelleme:

    Bursa'da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

    Merkez Osmangazi ilçesindeki Zafer Plaza'da zeminin 3 kat aşağısında tekstil ürünlerinin satıldığı bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Bursada AVMde yangın
    Alışveriş merkezi görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

    Bursada AVMde yangın
    Alevler bitişikteki bir mağazaya sıçradı ve binanın tamamını dumanlar kapladı. Oksijen tüpleriyle içeri giren itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Bursada AVMde yangın
    Yangını bir saatte kontrol altına alan ekipler, binadaki yoğun dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı.

    Bursada AVMde yangın
    Alışveriş merkezindeki iki mağazada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
    Bursada AVMde yangın

    Etiketler: Bursa , AVM , NoMobil , gündem
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