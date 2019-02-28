Bursa'da avcı canını zor kurtardı
Bursa'da, yaban domuzu, keskin dişleriyle avcının iki bacağını yaraladı ve köpeğini öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Yalova’ya bağlı Çukurköy’den gelen Erkan Meriç, avcı arkadaşlarıyla birlikte Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'ne geldi. Ormanlık alanda bir domuz avcılara saldırdı. Yaban domuzu, dişleriyle Erkan Meriç’in iki bacağını da yaraladı. 20 bin liralık tazıyı ise dişleriyle biçerek öldürdü. Domuz, avcılar tarafından güçlükle öldürülebildi.
Kanlar içinde kalan Erkan Meriç, arkadaşları tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meriç’in iki bacağındaki derin yaralar iki saat süren ameliyatın ardından dikildi.
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