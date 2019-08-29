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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.08.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Bursa'da alkışlanacak görüntü! Atı güneşten çarşafla korudular

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Bursa'da alkışlanacak görüntü! Atı güneşten çarşafla korudular

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde sahibinin hurda taşımak için kullandığı yaralı atı izne gelen uzman çavuş kurtardı. Atın durumunu fark eden vatandaşlar, sahibinin elinden zorla alarak, dakikalarca atın başında gözyaşı döktü

Olay merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle semtinde meydana geldi. Yolda yürüdüğü sırada bir atın ayak seslerini ve sahibinin bağrışlarını duyan Serdinç Bağdagül, seslerin geldiği yöne gittiğinde, bir atın sahibi tarafından zorlandığını gördü.

ATI SAHİBİNİN ELİNDEN ALDILAR

Mardin'de uzman çavuş olarak görev yapan ve izin için Bursa’ya gelen Bağdagül, vücudunun farklı yerinde yaralar olan atı hemen sahibinin elinden alarak yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

Bursada alkışlanacak görüntü Atı güneşten çarşafla korudular

İhbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri, atı vermemek için direnen sahibini sakinleştirmeye çalışırken, vatandaşlar da ata evlerinden getirdikleri arpayı yedirerek su içirdi. Olay anını anlatan Bağdagül, “Atın ayak seslerini ve bir adamın bağırmasını duydum. Gelip baktığımda atın durumunun iyi olmadığını ve sahibinin onu zorla yürütmeye çalıştığını gördüm. Hemen duruma müdahale ederek atı aldım. Sahibi fazla direnmeye çalıştı hatta eğer biz müdahale etmeseydik atı döverek götürmeye çalışacaktı ama biz buradayız diye yapamadı. Buradaki vatandaşlarla beraber hayvana işkence edilmesini engelledik. Yetkili kurumlara haber verildi gereken neyse yapılacak” dedi

Bursada alkışlanacak görüntü Atı güneşten çarşafla korudular

GÜNEŞTEN KORUMAK İÇİN ÇARŞAF AÇTILAR

Sahibinin almaya çalıştığı atın yere çökmesini sağlayan vatandaşlar aynı zamanda atı güneşten korumak için hayvanın başının üzerine çarşaf açtı. Dakikalarca yetkililerin gidip atı alması için bekleyen vatandaşlar atın yaralarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Atın sahibi Kamil B. (59) ifadesi alınmak üzere Görükle Polis Merkez Amirliğine götürüldü.

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