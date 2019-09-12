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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.09.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Bursa'da akılalmaz savunma! İç çamaşırından uyuşturucu çıktı, ’Haberim yok’ dedi

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Bursa'da akılalmaz savunma! İç çamaşırından uyuşturucu çıktı, ’Haberim yok’ dedi

Bursa'da, devriye gezen polis ekipleri, hareketlerinden şüphelenerek, durdurdukları D.E.’nin (25), iç çamaşırına gizlediği uyuşturucuları buldu. Gözaltına alınan D.E., emniyetteki ifadesinde, ”Uyuşturuculardan haberim yok” dedi. Adliyeye sevk edilen D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Osmangazi’ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi’nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri D.E.’yi yolda durdurdu.

İÇ ÇAMAŞIRINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

D.E.’ninÿyapılan üst aramasında; iç çamaşırına sakladığı 50 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda bonzai ve esrar ile hassas terazi ele geçirildi. D.E.’nin sırt çantasından ise çalıntı cep telefonu çıktı. ’Hırsızlık’ ve ’uyuşturucu ticareti yapmak’tan dosyalarının bulunduğu öğrenilen D.E., gözaltına alındı. D.E.’nin, emniyetteki ifadesinde, ”Telefonu çaldığımı kabul ediyorum; ama uyuşturucudan haberim yok, ben görmedim” dediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursada akılalmaz savunma İç çamaşırından uyuşturucu çıktı, ’Haberim yok’ dedi

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