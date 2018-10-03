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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.10.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Bursa'da akılalmaz olay! Çiftçiye selam vereyim derken...

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Tarlasını ilaçlayan çiftçiye selam vermek isterken paramotordan böyle düştü Paramotorcu uçarken düşüp ölümden döndüğü anları görüntüledi

20 yıldır yamaç paraşütü ve paramotor uçuş sporuyla ilgilenen Fahri Dönmez, Nilüfer'in Fadıllı köyünün üstünde paramotoruyla uçuş yaparken şeftali bahçelerini traktörünün üzerine bindirdiği köpeğiyle ilaçlayan çiftçiyi gördü. Onların üstünde uçuş yapan Dönmez, onlara selam verdi. Selamını alan çiftçinin de ona selam vermesiyle onların üzerinde havada bir tur daha atmak isteyen pilot biranda tarlanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerini gördü. Tellere çarpmamak için yükselen Dönmez, paraşütünü kurtardı ama paramotorunun pervanesinin tele çarpması sonucu 15 metre yükseklikten sırtında 25 kiloluk paramotorla birlikte şeftali ağacının üstüne şiddetli bir şekilde düştü. Paraşütçü düşüşünü ise yanında bulunan kamerayla saniye saniye görüntüledi.

Yere düştükten sonra yaşadığı şokla birlikte uzun süre kendine gelemeyen paraşütçünün yardımına selam verdiği çiftçi köpeğiyle birlikte koştu. Hemen hastaneye kaldırılan Dönmez'in sol ayağının kırıldığı tespit edildi. Gördüğü tedavinin ardından yaşadığı korku dolu anları İhlas Haber Ajansına anlatan Fahri Dönmez, "Fadıllı köyü merasında uçmaktaydım. Bizim grubumuz var, sürekli motorlu yamaç paraşütüyle uçuyoruz. Düştüğüm gün çok güzel bir hava vardı. Uçarken bir çiftçiyi fark ettim. Traktörüyle bahçesini ilaçlıyordu. Fakat ilgimi çeken farklı bir şey oldu. Traktörünün kaportasına yatan köpeğiyle birlikte bahçesini ilaçlıyordu. Bu tablo benim çok hoşuma gitti ve etrafında dönerek çiftçi ve köpeğine el salladım. El salladıktan sonra güzel bir görüntü alabilmek için tam üzerinden geçerken yüksek gerilim elektrik tellerini fark edemedim. Telleri gördüğümde çarpmaya 2 metre vardı. Motora gaz verip üzerinden kaçmaya çalıştım, paraşütü tellerden kurtardım, ama paramotorumun pervanesi son tele değdi. Dengemi kaybederek sırtımda 25 kiloluk paramotorla birlikte hızla ağacın üstüne düştüm. Düştükten sonra yanıma tarlasını ilaçlayan çiftçi ve köpeği koştu, hastaneye gittiğimde sol ayak uyluk kemiğimin kırıldığını öğrendim. Aradan geçen zamanın ardından iyileştim. Bu sporu yapan arkadaşlara tavsiyem, uçuş esnasında alan kontrollerini iyi yapsınlar; ben ölümden döndüm" dedi.

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