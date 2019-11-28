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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
28.11.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Bursa'da adliye bir anda karıştı

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Bursa'da adliye bir anda karıştı

BURSA'da tartıştığı arkadaşı Sinan Özkan’ı (32) öldürdüğü iddia edilen Ömer Dokuz’un (39) tutuklu yargılandığı davada, maktulün yakınları, sanığa saldırdı. Güvenlik güçleri, biber gazi ve copla müdahale ederek, arbedeyi sonlandırdı.

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  • Cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonunda arbede
  • Cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonunda arbede
  • Cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonunda arbede
  • Cinayet davasının görüldüğü mahkeme salonunda arbede
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Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde Temmuz ayında, kafede oturan Ömer Dokuz ile arkadaşı Sinan Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Dokuz, belinden çıkardığı tabanca ile Özkan’a ateş etti. Karnından yaralanan Sinan Özkan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Dokuz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmek' suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Dokuz’un yargılanmasına başlandı.

Mahkemede ifade veren Dokuz, kendisiyle uzun zamandır arkadaş olduklarını, Özkan’ın alacaklısı olduğu bir kişiyle ilgili kendisinden yardım istediğini, fakat bu işe karışmak istemediği için tartıştıklarını söyledi. Özkan'ın kafa atınca kendisini kaybettiğini anlatan Dokuz, belindeki silahı ateşlediğini ifade etti.

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Sanık Ömer Dokuz ifade verdiği sırada, maktulün yakınlarının yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Bu sırada adliye koridorunda bekleyen Ömer Dokuz'un yakınları ise duruşma salonuna girmeye çalıştı. Jandarma ve polis ekipleri, arbedeye biber gazı ve cop ile müdahale etti. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, güvenlik güçleri, salondakileri dışarı çıkardı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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