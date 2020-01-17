Bursa'da 700 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 22 tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik, daha önceden belirlenen adreslere dün 'şafak' vakti operasyon düzenledi. Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Polisleri'nin de yer aldığı 700 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, bazı ev ve iş yerlerine, kapılar koçbaşları ile kırılarak, girilebildi. Aramalarda narkotik köpeği 'Galya'nın kullanıldığı operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. 710 gram metamfetamin, 140 gram bonzai, 20 gram esrar ile 3 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 72 fişek ve uyuşturucu madde kullanmak için oluşturulmuş düzenek ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.