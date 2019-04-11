Bursa'da 6 araç birbirine girdi: 2'si ağır, 8 yaralı
Bursa'da çevre yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Ankara- İzmir çevre yolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi. İzmir yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 43 AS 057 plakalı hafif ticari araç, Hasan G.'nin (34) arıza yapınca yol kenarına durdurduğu 16 TC 088 plakalı otomobile çarptı. Savrulup bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü kaçtı. Bu sırada arkadan gelen 4 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada, 8 kişi yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Hasan G. ve Murat B., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, diğerlerine olay yerinde müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kapanan çevre yolunun İzmir yönü araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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