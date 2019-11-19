Bursa'da 24 saat süren su kesintisi - İnegöl'de sular ne zaman gelecek?
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü 19-20 Kasım tarihlerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Gece yarısı başlayan su kesintisi ardından özellikle İnegöl ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, 19-20 Kasım tarihli su kesintisi duyurusu…
Bursa'nın bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ, kesinti yaşanacak ilçeleri ve kesintilerin süreceği saat aralığını resmi sayfası üzerinden paylaştı. İşte, BUSKİ'nin su kesintisi için yaptığı duyuru:
BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi, Mahmudiye, Hamidiye, Kemalpaşa, Turgutalp, Burhaniye, Osmaniye, Süleymaniye, Sinanbey, Orhaniye, Mesudiye, Yenice, Cuma ve Çeltikçi Mahalleleri ile civarında 19.11.2019 Salı günü saat 03:00' den, 20.11.2019 Çarşamba günü saat 03:00' e kadar su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
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