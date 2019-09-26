Bursa'da 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bazı okullarda deprem sonrası fenalaşan yaklaşık 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Bursa Valiliği'nden Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen kentte de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Deprem sonrası ilimizdeki AFAD, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tedbiren deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
20 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Bu arada İnegöl ilçesinde bazı okullarda deprem sonrası fenalaşan yaklaşık 20 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta müdahale edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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