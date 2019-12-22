Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Pazartesi (23.12.2019) günü öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



TELEFERİK SEFERLERİNE ŞİDDETLİ RÜZGAR ENGELİ

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.

Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle 22.12.2019 Pazar günü tam gün kapalı olacaktır" denildi.