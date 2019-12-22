MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa Valiliğinden fırtına uyarısı
GeriGündem Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
22.12.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı yapılırken Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Pazartesi (23.12.2019) günü öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

TELEFERİK SEFERLERİNE ŞİDDETLİ RÜZGAR ENGELİ

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.

Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle 22.12.2019 Pazar günü tam gün kapalı olacaktır" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle