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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.02.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Bursa tarihinin en büyüğüydü... Dev operasyonda 121 kişi tutuklandı

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Bursa tarihinin en büyüğüydü... Dev operasyonda 121 kişi tutuklandı

Bursa’da geçtiğimiz günlerde 4 bin polis memuruyla 17 ilçe ve merkezde yapılan 'Narko Timsah' operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Narko Timsah' operasyonu tek operasyondaki tutuklu sayısı özelliği ile Bursa'da ilk sıraya yerleşti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde 4 bin polisle Bursa tarihindeki en büyük operasyona imza attı. Özel harekat polisi ile çok sayıda narkotik köpeğinin yer aldığı operasyonda Bursa merkez ve 17 ilçede yüzlerce adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonu İl Emniyet Müdürü Osman Ak bizzat yönetti. Helikopterle havadan da desteklenen operasyonu insansız hava araçları yine havadan görüntüledi.

Bursa tarihinin en büyüğüydü... Dev operasyonda 121 kişi tutuklandı
Operasyon kapsamında sadece evler değil, şüphelilere ait iş yeri ve araçları da arayan ekipler Bursa tarihinde gözaltı sayısı en yüksek olan operasyona imza attı. Bebek beşiklerinden, klozetlere, musluk altlarından, davul fırın içlerine kadar her yerin didik didik arandığı tarihi operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 206 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 121’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa tarihinin en büyüğüydü... Dev operasyonda 121 kişi tutuklandı

Bursa tarihinin en büyüğüydü... Dev operasyonda 121 kişi tutuklandı

Sabaha karşı harekete geçildi! Kod adı: 'Narko Timsah'
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Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınanların pişkinliği
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