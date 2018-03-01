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    Bursa güne kar yağışıyla başladı. Mudanya yolunda araçlar yolda kaldı

    İHA
    01.03.2018 - 09:18 | Son Güncelleme:

    Bursa, soğuk hava dalgasının etkisiyle güne kar yağışıyla başladı. Mudanya yolunda kar yağışı sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

    Bursa şehir merkezinde ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan kar yağışı sonucu binaların çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Bursa - Mudanya yolunda ise etkili olan kar yağışı sonucu trafik durma noktasına geldi. Hava sıcaklığının eksi 2'ye kadar düşmesiyle zaman zaman buzlanmalar yaşandı.

    Bursa güne kar yağışıyla başladı. Mudanya yolunda araçlar yolda kaldıKüçük çocuklar ise soğuk havaya aldırış etmeden yağan karın tadını çıkarmak için sokağa çıktı.
    Bursa'da termometreler sıfırın altında 2 dereceyi gösterirken kış turizminin merkezi olan Uludağ'da sıcaklık sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Uludağ'da gece boyu etkili olan kar yağışı sonucu dün 171 cm olarak ölçülen kar kalınlığı 190 cm'ye ulaştı.
    Bursa güne kar yağışıyla başladı. Mudanya yolunda araçlar yolda kaldı

    Etiketler: Bursa , Mudanya , kar yağışı , hava durumu , son dakika
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