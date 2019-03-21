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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.03.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili'nden acı haber geldi

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Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili'nden acı haber geldi

Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili Nusret Esat Özel, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili Nusret Esat Özel kalp krizi geçirdi. Özel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayatını kaybeden başsavcıvekili için bir mesaj yayınlayarak, Özel’in vefatını yargı camiasıyla paylaştı. Gül mesajında, “Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili Nusret Esat Özel'in, geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat ettiğini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 
Özel’in cenazesi bugün Fethiye Mahallesi’ndeki evinden sonsuzluğa uğurlanacak. Cenazenin ardından Bursa Adliyesi’nde Özel için tören düzenlenecek. 

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