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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? KYK açıklama yaptı mı?

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Burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? KYK açıklama yaptı mı?

Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi başvuruları için öncelikli tercihi olan KYK (Kredi Yurtlar Kurumu), her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenciye burs ve kredi desteğinde bulunacak. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılmıştı. Peki, bu yıl burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? KYK açıklama yaptı mı?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) üniversite öğrencileri için vereceği burs ve öğrenci kredisi başvuruları için tarih araştırmaları devam ediyor. 2019-2020 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. Peki, son durum ne? Burs ve kredi başvuru tarihi belli oldu mu?

KYK’dan bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl; yurt başvuruları 3 Eylül, burs başvuruları ise 15 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl yurt başvurularının 19 Ağustos’ta alınmış olması nedeniyle burs başvurularının da geçen yıla oranla daha erken başlaması bekleniyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi E-Devlet kapısı üzerinden tamamlanacak. Öğrenciler, kurumun talep ettiği gelir beyanını doğru bir şekilde sisteme aktaracak. Sisteme aktarılan bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın diğer bakanlıklarla yapacağı soruşturması üzerine netlik kazanacak.

Gelir durumu kriterlerin üzerinde yer alan öğrenciler kredi almaya hak kazanacakken, doğru beyan veren ve maddi durumu kriterlerin altında kalan öğrenciler ise burs alma hakkında sahip olacak.

BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl ödemeler şubat ayından itibaren lisans öğrencileri için aylık 500, yüksek lisans öğrencileri için aylık 1000 doktora öğrencileri için ise aylık bin 500 lira olarak yapılmıştı. Bu yıl burs ve kredi miktarında artış yapılması bekleniyor.

 

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