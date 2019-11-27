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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 22:07, Son Güncelleme:

Burs başvuru sonuçları İBB üzerinden açıklandı! İBB burs sonucu sorgulama ekranı

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Burs başvuru sonuçları İBB üzerinden açıklandı! İBB burs sonucu sorgulama ekranı

Genç üniversitelilerin merakla beklediği İBB burs sonuçları, İBB'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. Başvuru işlemleri olumlu olan öğrenciler, burs başvuru listelerine 27 Kasım Çarşamba gününden itibaren erişebilecekler. Peki, İBB burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, İBB burs sonucu sorgulama ekranı.

Binlerde öğrencinin beklediği İBB burs başvurularında değerlendirme sonuçları ilan edildi. Günlerdir başvuru sonuçlarını bekleyen üniversite öğrencileri, İBB'nin https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc sayfasından başvuru sonuçlarına kişisel bilgilerini doldurarak ulaşabilecekler. İşte, İBB burs başvuru sonuçları öğrenme sayfası ve konuyla ilgili bilgiler.

BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

18-24 Kasım 2019 tarihleri arasında 55.968 kadın ve 52.560 erkek olmak üzere toplam 108.528 kişinin başvuruda bulunduğu İBB burs sonuçları saat 22.00'da açıklandı. İBB burs başvuru sonuçları İBB'nin internet sitesindeki sonuç sayfası üzerinden öğrenilecek. Öğrenciler, karşılarına çıkan ekrandaki TC kimlik numaraları, doğum yılları ve güvenlik kodunu doldurarak, başvuru sonuçlarına erişecekler.

Değerlendirmesi olumsuz olan adaylar için yedek listeler aralık ayında açıklanacak. 

Burs başvuru sonuçları İBB üzerinden açıklandı İBB burs sonucu sorgulama ekranı

İBB BURS BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

İLK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK? 

 Başkan İmamoğlu'nun yaptığı duyuruda, ilk ödemelerin aralık ayı içerisinde yapılacağı duyuruldu. Asil öğrenci listesinde yer alan ancak burs kazanmasına rağmen işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yerine yedek liste üzerinden eklemeler yapılacak.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ NASIL YAPILIYOR? 

 Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

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