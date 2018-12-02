Bürokratlar da yarışta
Belediye başkan adayı gösterilecek bürokraların istifaları için süre doldu. Yasal düzenlemeyle, belediye başkanı adayı olduktan sonra seçilememeleri durumunda yeniden görevine dönme olanağı tanınan oda başkanlarının istifaları sınırlı kaldı.
TOBB’daki oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, yerel seçimler için istifa etmesi ve seçilememesi durumunda eski görevlerine geri dönme hakkı getiren bir düzenleme, istifaların son gününe saatler kala Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstifa eden oda ve borsa başkanları arasında Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yer aldı.
AK Parti’den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Van Valisi Murat Zorluoğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da istifa etti. Bu bürokratların görevlerine dönme olanağı bulunmuyor. İstifa edenler arasında İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yılmaz ile Avcılar Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Ulusoy da yer aldı. Ulusoy’un Avcılar’a, Yılmaz’ın Kadıköy’e aday gösterilmesi bekleniyor. İstifa eden Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın da Ümraniye’den aday gösterileceği iddia ediliyor.
SEÇİLEMEZSE DÖNEBİLECEK
- Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci ile Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Hayrettin Güngör adaylık için istifa etti. Diğer bürokratlardan farklı olarak belediye başkanı seçilemeyen kurul üyeleri istenirse, yeniden kurula dönebilecek.
TOKİ BAŞKANI FATİH ADAYI
- TOKİ Başkanı Ergün Turan İstanbul Fatih’ten, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy Zeytinburnu’ndan AK Parti adayı olmak için yarışacak. TOKİ Başkanlığı’na ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın getirileceği konuşuluyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle