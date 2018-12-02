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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bürokratlar da yarışta

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Bürokratlar da yarışta

Belediye başkan adayı gösterilecek bürokraların istifaları için süre doldu. Yasal düzenlemeyle, belediye başkanı adayı olduktan sonra seçilememeleri durumunda yeniden görevine dönme olanağı tanınan oda başkanlarının istifaları sınırlı kaldı.

TOBB’daki oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, yerel seçimler için istifa etmesi ve seçilememesi durumunda eski görevlerine geri dönme hakkı getiren bir düzenleme, istifaların son gününe saatler kala Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstifa eden oda ve borsa başkanları arasında Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yer aldı.

AK Parti’den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Van Valisi Murat Zorluoğlu ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da istifa etti. Bu bürokratların görevlerine dönme olanağı bulunmuyor. İstifa edenler arasında İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yılmaz ile Avcılar Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Ulusoy da yer aldı. Ulusoy’un Avcılar’a, Yılmaz’ın Kadıköy’e aday gösterilmesi bekleniyor. İstifa eden Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın da Ümraniye’den aday gösterileceği iddia ediliyor.

SEÇİLEMEZSE DÖNEBİLECEK

- Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci ile Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Hayrettin Güngör adaylık için istifa etti. Diğer bürokratlardan farklı olarak belediye başkanı seçilemeyen kurul üyeleri istenirse, yeniden kurula dönebilecek.

TOKİ BAŞKANI FATİH ADAYI

- TOKİ Başkanı Ergün Turan İstanbul Fatih’ten, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy Zeytinburnu’ndan AK Parti adayı olmak için yarışacak. TOKİ Başkanlığı’na ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın getirileceği konuşuluyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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