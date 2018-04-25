Bürokrasiye 24 Haziran ayarı: 193 kurumda 662 belge “tuş” oluyor

24 Haziran’da yapılacak erken seçime yönelik olarak bürokraside de çalışmalar hız kazandı. Vatandaşın tek bir noktadan farklı kurumlara ait hizmetlere erişiminin sağlanmasına ilişkin teknik çalışmalarda sona gelindi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın “bürokrasi tuş oluyor” açıklamasının ardından kurumların işini yavaşlatan bürokratik hizmetlerin listesi çıkarıldı. Vatandaşa sunulan hizmetlerde bürokrasinin azaltılması amacıyla yoğun talep gören hizmetlere öncelik verildi. Çalışmayla hizmet sürecinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğe neden olan gereksiz belge, yazışma ve imza süreçleri tek tek belirlendi. Farklı kurumlar ve sektörlerdeki bürokrasinin ortadan kaldırılmasına yönelik mevzuat değişikliği çalışmaları da yapılmaya başladı.

BÜROKRASİ PAKETİ OLUŞTURULDU

Kamu hizmetlerinde başvurularda istenen belgelerin azaltılmasına yönelik olarak da mevzuatta olduğu halde gereksiz durumda bulunan belgelerin tespit edilmesi ve bu belgelerin ilgili mevzuattan kaldırılması çalışması başlatıldı. Bu amaçla 193 kurumla yapılan çalışma neticesinde 289 adet belge kaldırıldı. 373 belgenin de kaldırılmasına ilişkin planlama yapıldığı belirtildi.

Özel sektör yatırımlarının önündeki engellerin kaldırılması için de ilgili kurumlarla işbirliği içinde yatırımlarda bürokrasinin azaltılması çalışması yürütülmeye başladı. Özel sektör yatırımlarında bürokrasinin azaltılması çalışması neticesinde “Yatırımlarda Bürokrasinin Azaltılması Paketi” oluşturuldu. Bu çalışmada da 14 kuruma ait 95 adet iyileştirme önerisi iletildi. Bu önerilerin 35’i tamamlanırken 60’nın takibine devam edildiği öğrenildi.