Bürokraside yetki karmaşası alarmı
CHP, kamudaki yeniden yapılanma nedeniyle bürokraside motivasyon sorunları yaşandığını belirterek, bu durumun Meclis komisyonunca araştırılmasını istedi. Önergede “Yeni devlet örgütlenmesinde aynı alanda birden çok birimin görevlendirilmesi nedeniyle bir yetki karmaşası söz konusu” uyarısı yapıldı.
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve arkadaşlarınca Meclis Başkanlığı’na verilen araştırma önergesinde, 2.5 milyon memur ve bürokratın bir anda farklı kurumlarda görevlendirildiği belirtildi. Önergenin gerekesinde şunlar kaydedildi:
“Kamu görevlilerinin görüşleri alınmadan, ön bildirim yapılmadan tamamen oldubittiye dayanılarak yapılan bu değişikler, memur ve bürokratların hem çalışma motivasyonlarını hem de özlük haklarını ciddi şekilde etkiledi. Devlet Planlama Teşkilatı, Başbakanlık Teşkilatı gibi birçok köklü devlet kurumunun kapatılmasıyla kurum kültürü ve hafızası da yok edildi. Söz konusu kamu personeli hiçbir objektif kıstas gözetilmeden ya havuza alındı veya diğer kamu kurumlarına dağıtıldı. Yeni sistem aracılığıyla yetişmiş kadrolara bir tür mobing uygular hale geldiler. Genel müdür ve üstündeki kadrolara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin atama yapması gibi düzenlemeler bürokratların objektif kriter ve liyakat esaslarına göre yönetici olabilme beklenti ve ümitlerini tamamen ortadan kaldırdı.
Kamuda liyakat sahibi bürokratın yerini artık tamamen biat eden bürokrat aldı. Yeni devlet örgütlenmesinde aynı görev alanında birden çok birimin görevlendirilmesi nedeniyle bir yetki karmaşası da söz konusu. Bu belirsizlik, bürokratlarda hangi işi nasıl yapacakları, kime hesap verecekleri gibi soru işaretleri yaratmanın yanı sıra çalışma motivasyonunu da olumsuz etkiliyor.”
ERDOĞAN UYARMIŞTI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin son grup toplantısında bürokrasiyi uyararak, “Hâlâ bürokrasinin hantallığından, sorumluluk almaktan, imza atmaktan çekinilmesinden kaynaklanan şikâyetleri işitiyoruz. Bize koltuğu için endişe duyan değil sorumluluklarını yerine getirmek için gayret eden, mücadele veren, iş üreten bürokratlar lazımdır. Bu tarz şikâyetler duyduğumuzda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” demişti.
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