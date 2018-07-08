Bürokrasi Beştepe'ye taşınıyor

Beştepe’de görev alacak bürokratların bir bölümü Başbakanlık’tan gelenlerden oluşuyor. Büyük ölçüde güvenlik soruşturmaları tamamlanan bürokratlar, ofisler ve kurullarda görev alacak. İlk aşamada yeni sisteme geçiş süreci yaşanacak.



Cumhurbaşkanlığı’ndaki mevcut çalışanlara ve bundan sonra görev alacak kişilere yeni sistemin ayrıntıları, kurullar, ofisler ve kurmaylar arasında koordinasyonun nasıl sağlanacağı, yeni dönemde bürokrasideki işleyişin detaylarıyla ilgili verilmeye başlanan eğitimler devam edecek.



Sistemin işleyişi sırasında olası aksaklıklar belirlenerek, bunlara müdahale edilecek. Bürokratların, Cumhurbaşkanlığı’nın kuzey ve güney idare binalarında bulunan 1150 odada çalışmaya başlaması planlanıyor. Odalar büyük ölçüde hazır hale getirildi.



AMAÇ VERİMLİLİK

Karar alma mekanizmasında görev alacak tüm teşkilatın Beştepe’de toplanmasıyla verimli çalışma yapılması, etkin bir işleyişin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Yeni dönemde hem kademeli şekilde bürokrat sayısının azaltılması, hem de dağınık şekilde hareket eden teşkilatın bir araya getirilmesiyle yönetimin etkinleştirilmesi amaçlanıyor.