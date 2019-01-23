Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHalil Söyletmez'in 'burnum düştü' davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak
GeriGündem Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak

Operatör Doktor Güncel Öztürk, burun estetiği yaptığı sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez’in kendisini tehdit ettiğini iddia ederek hem savcılığa şikayetçi oldu, hem de korunma talebinde bulundu. Mahkeme, Söyletmez’in 2 ay süreyle Öztürk’ün ev ve işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Söyletmez’in kararın kaldırılması talebi de reddedildi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Halil Söyletmez’in estetik görünüşü ve yeni bir imajı için 15 Ağustos 2018 tarihinde burun ameliyatı olduğu ifade edildi. Söyletmez’in burun ameliyatı olduğunu video hazırlayarak takipçileriyle paylaştığını anlatan Dr. Güncel Öztürk’ün avukatı, “Davalı operasyondan sonra müvekkilime teşekkür etmiştir. Sinema filmi de çeken Söyletmez, operasyondan birkaç ay sonra bu defa burnundan memnun olmadığını, doktorun burnunu hatalı yaptığını, bu nedenle artık video çekemez hale geldiğini ve ticari hayatının bittiği iddiasıyla müvekkilimden zararının karşılanması için 155 bin lira para istemiştir.

Halil Söyletmezin burnum düştü davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak

Op. Dr. Güncel Öztürk

Zorla müvekkilimin işyerine gelmek istemiş, sözlü ve telefon mesajları ile psikolojik şiddete maruz bırakmıştır. Sosyal medyada tüm Türkiye’ye rezil etmekle ve internette aleyhinde videolar yayınlamakla tehdit etmiştir” dedi. Güncel Öztürk ise polise ifadesinde, “Ameliyattan bir ay sonra bilinmeyen bir sebepten burnunda düşme oldu. Ücretsiz olarak düzeltebileceğimi söyledim. Ancak benden 155 bin lira istedi. Vermeyince beni internette rezil edeceğini, gerekirse hapse gireceğini ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi” diye konuştu. Söyletmez’in avukatı da, “Müvekkilim burun estetiği ameliyatı olmuş ve yanlış yapılan ameliyat neticesinde burnunun ucu düşmüştür” dedi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak

Bartın'da feci kaza

Piknik faciası! 15 yaşındaki öğrencisiyle birlikte...