Burning Man nedir? Burning Man Festivali hakkında merak edilenler
ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü'nde her yıl düzenlenen ve son yıllarda Türkiye'den de yoğun katılım olan Burning Man Festivali, özellikle magazin basınını yakından takip eden vatandaşlarca araştırılıyor. Peki, Burning Man nedir?
Sosyetenin ünlü isimlerinin de boy gösterdiği Burning Man Festivali'ne ilgi bu yıl da oldukça yoğun olacak. Festival bu yıl, 25 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Black Rock çölüne on binlerce kişi akın edecek. İşte, Burning Man Festivali hakkında merak edilenler...
Son yıllarda Türkiye’de de sosyal medyanın etkisiyle adını çokça duyuran festivalin adresi ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Black Rock Çölü. Aslında organizatörleri, bunun bir festival olmadığının altını ısrarla çiziyorlar. Binlerce kişi her yıl çölde buluşup sanata ve topluma adanan geçici metropolis Black Rock City’yi baştan inşa ediyor. Çölde kalınan süre boyunca birinci önceliği hayatta kalmak olan katılımcılar, çöl koşullarında yaratıcılıklarını ve toplumsal farkındalıklarını güçlendiriyor. Festivalin kuralları ise arkada çöp bırakmamak, karavan ya da çadırda kalmak, kendi yemeğinizi yapmak ve paranın önemsiz olduğu düşünüldüğü için ticaret yapmamak.
BURNİNG MAN'İN TARİHÇESİ
Burning Man festivali ilk kez 1990 yılında Nevada'nın kuzeybatısındaki Black Rock Çölü'nde düzenlenmişti. Her yıl dünyanın dört bir yanından 70 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan festival alanı, sanatçıların dev enstalasyonlarıyla çevreleniyor, ortaya inşa edilen 'Tahta Adam' da etkinliğin son gününde yakılıyor. Burning Man'in yaratıcısı Larry Harvey, festivalin "kırık bir aşk hikayesinin yıldönümünde" doğduğunu söylemişti. 2016 yılında BBC'ye konuşan Harvey, "Bu hikaye yıllardır şişiriliyor. Aslında kız arkadaşımı yakıyordum. Hatta kulağa daha ilginç gelsin diye, kız arkadaşımın avukatını yakıyorum demiştim. İnanın yanan adamın nereden geldiğini bilmiyorum" demişti.
"Etkinliğin ruhu canlı ve ayakta" diyen Harvey, tüm bu çılgınlığın nereden geldiğini soranlara şöyle yanıt verdiklerini söylüyordu: "Bilmiyorum, bunu keşfedecek olan sizlersiniz."
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