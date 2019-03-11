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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.03.2019 - 19:51, Son Güncelleme:

Burhan Kuzu'nun acı günü

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Burhan Kuzu'nun acı günü

AK Partili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı müşaviri eğitimci kardeşi Mustafa Kuzu (63) önceki gece vefat etti. Kardeş Kuzu, Fatih Camii şerifinde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı’daki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazını Said Arvas Hocaefendi’nin kıldırdığı cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Harun Karaca, Ünal Kacır, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bahçelievler Belediye Başkan Osman Develioğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, eski milletvekilleri, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, gazeteci yazar Rahim Er, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı ile Kuzu'nun çok sayıda seveni katıldı. Burhan Kuzu, törenin ardından taziyeleri kabul etti.

Burhan Kuzunun acı günü

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